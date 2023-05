Kollision zweier Fahrzeuge – 27 Tote nach Verkehrsunfall in Mexiko Nach dem Zusammenstoss fingen der Sattelzug und der Transporter Feuer. Unter den Toten befinden sich 20 Mitglieder einer Familie.

Tragödie auf eine mexikanischen Strasse: Der Zusammenstoss hat 27 Menschen das Leben genommen. Foto: AFP (14. Mai 2023)

Nach dem Zusammenstoss eines Sattelzugs mit einem Transporter in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf 27 gestiegen. Das teilte die Polizei des nordöstlichen Bundesstaates Tamaulipas am Montag mit. Nach der Kollision am Sonntag auf einer Landstrasse in der Nähe der Stadt Ciudad Victoria fingen beide Fahrzeuge Feuer.

In dem Transporter sassen Medienberichten zufolge mehr als 20 Mitglieder einer Familie. Auf Fotos war zu sehen, wie das Wrack des Anhängers lichterloh brannte. Zur möglichen Ursache gab es noch keine Angaben. Der Sattelschlepper des Anhängers sei am Unfallort nicht gefunden worden, teilte die Polizei weiter mit.

SDA/fal

