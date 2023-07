Panne bei Gondelbahn Glacier 3000 – 270 Touristen sitzen fest und müssen mit Helis transportiert werden Wegen einer Panne fiel eine Gondelbahn in Les Diablerets aus. Die Gäste brauchten Geduld, kamen aber später in den Genuss eines Alpen-Fluges.

Eine Gondelbahn des Gletscher-Skigebietes oberhalb von Les Diablerets hat eine Panne gehabt – die Gäste sind später mit dem Helikopter transportiert worden. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone/Symbolbild)

Im Gletscher-Skigebiet Glacier 3000 in Les Diablerets fielt am Donnerstag eine Gondelbahn aus. Ungefähr 270 Touristinnen und Touristen sassen auf dem Berg fest und mussten per Helikopter zur Mittelstation gebracht werden.

Zur Panne sei es gegen 11 Uhr gekommen, bestätigte der Chef von Glacier 3000, Bernhard Tschannen, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS.

Laut Tschannen gab es ein Problem mit dem Strom, da ein Frequenzumwandler den Dienst versagte. Die in der Kabine festsitzenden Personen seien mit dem Not-Motor in die Station gezogen worden. Als sich abgezeichnet habe, dass sich die Panne nicht so rasch würde beheben lassen, habe man sich gegen 13 Uhr für eine Evakuation per Helikopter entschieden.

Es wurden zwei Helikopter von Air Glacier aufgeboten, die insgesamt 54 Mal flogen. Der Einsatz dauerte den Angaben zufolge gut eineinhalb Stunden.

Die Reparaturen seien im Gang, so Tschannen. Man hoffe, den normalen Betrieb am Freitagmorgen wieder aufnehmen zu können.

SDA/fal

