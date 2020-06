Blaufahrer rammt Auto in Winterthur – 28-Jähriger fährt nach Unfall weiter Am frühen Sonntagmorgen kollidierte an der Rychenbergstrasse ein Personenwagen mit einem korrekt parkierten Auto. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Das Verursacherauto fuhr nach dem Unfall weiter, kam dann aber wenige Hundert Meter nach dem Zusammenprall zum Stillstand. Foto: PD/Stapo Winterthur

In der Nacht auf Sonntag, kurz vor 1.30 Uhr, meldete ein Anwohner, dass er auf einen Unfall an der Verzweigung Talacker-/Rychenbergstrasse aufmerksam geworden sei. Wie die Stadtpolizei Winterthur schildert, traf die ausgerückte Polizeipatrouille vor Ort auf ein Auto, das quer auf der Fahrbahn stand. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte das Auto zuvor mit einem an der Rychenbergstrasse parkierten Personenwagen und schob diesen rund fünf bis zehn Meter weg. Danach fuhr der Lenker des Verursacherfahrzeuges mehrere Hundert Meter weiter, bis er auf der Verzweigung mit der Talackerstrasse aufgrund einer gebrochenen Vorderradaufhängung am Fahrzeug stehen blieb.

Laut Mitteilung der Polizei wies der Lenker des Fahrzeuges, ein 28-jähriger Schweizer, Symptome von Fahrunfähigkeit auf, worauf durch die zuständige Staatsanwältin eine Blut- und Urinprobe angeordnet wurde. Der fehlbare Lenker musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Er wird sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

( pst )