Covid-19 in Winterthur – 28 Lehrerinnen und Schüler müssen sich isolieren Seit dem Jahreswechsel konnten insgesamt 36 Erwachsene, Jugendliche und Kinder wegen einer Corona-Infektion nicht in die Schule. Aktuell befindet sich zudem eine Klasse in Quarantäne. David Herter

Foto: Jose Maria de Santiago

Weil es zu viele Corona-Fälle gab, machte Mitte Dezember das Primarschulhaus Hegifeld in Oberwinterthur dicht. Die Sekundarschule Feld in Veltheim stieg auf Fernunterricht um. In beiden Schulhäusern findet mittlerweile der Unterricht wieder regulär statt, wie die Schulpräsidenten auf Anfrage mitteilen.

Weitere Schulhäuser mussten seither nicht geschlossen werden. Die vom Schulärztlichen Dienst (SAD) erfassten Zahlen zu den Corona-Ansteckungen und den angeordneten Quarantänen verlangten nicht nach einem solchen Schritt. Über die Schliessungen entscheiden die Schulpflegen der vier Winterthurer Kreise. Dabei werden sie vom SAD beraten.