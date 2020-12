Der «Landbote»-Adventskalender – 3. Dezember Im Adventskalender des «Landboten» geht jeden Tag eine Tür auf: Bis Weihnachten stellt die Redaktion ihre Lieblingstüren vor und die Geheimnisse, die sich dahinter verbergen. Markus Brupbacher

Blick von der Schlossterrasse hinüber nach Kleinandelfingen mit der Brücke über die Thur. Foto: Madeleine Schoder

Jetzt im Winterhalbjahr ist das petrolfarbene Holztor am Schloss Andelfingen geschlossen, aber nicht verriegelt. Stünde das Tor offen, würde der eisige Wind durch den Gang pfeifen. Der enge «Windkanal» geht durchs Schloss hinaus auf eine Terrasse, wo sich der Blick weitet. Man sieht hinüber auf Kleinandelfingen – aus politischen Gründen sollte man nicht «hinab» sagen. Die Aussicht führt auch zurück in die Vergangenheit. Der Donner von Kanonen ist zu hören, es ist Samstag, der 25. Mai 1799. Von Süden her hasten teils schwer verletzte österreichische Soldaten Richtung Andelfingen, zurückgedrängt von französischen Truppen. Die Österreicher überqueren die Holzbrücke und beziehen am Kleinandelfinger Thurufer Stellung. Die Franzosen schiessen mit Kanonen vom Schloss Andelfingen aus hinüber ans andere Ufer. Die Österreicher schiessen zurück und zünden schliesslich die Holzbrücke an.