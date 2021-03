Drehorte in Schottland, Deutschland und Spanien – 3 Reiseziele für Filmfans Roland Schäfli hat einen Reiseführer zu den schönsten Drehorten von Kinofilmen in Europa verfasst. Eine spannende Lektüre für den Film- und den Reisefan. Chris Winteler

Andalusien war Schauplatz zahlreicher Spaghettiwestern. Gleich drei Westernstädtchen ziehen heute Touristen an. Foro: Universal Images via Getty

Ob Amélie in Paris, Lara Croft auf Santorin, Indiana Jones in Venedig, Sissi in Österreich oder James Bond in der Schweiz: «Kinohelden sind wahre Weltenbummler, die uns durch ihre Filme zu den aussergewöhnlichsten Orten führen», sagt Roland Schäfli, der sich auf die Spurensuche grosser Klassiker und ihrer Entstehungsorte begeben hat. Sein neuer Reiseführer «Location Tour – Die schönsten Drehorte in Europa» beschreibt die Produktion von über 350 Filmen, die in 17 Ländern gedreht wurden. Zum Beispiel in Spanien («Spiel mir das Lied vom Tod»), in Deutschland («Gesprengte Ketten») oder Schottland («Braveheart»).