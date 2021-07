Faustball-WM in Winterthur – 30 000 Helferstunden stemmten die WM Über 25 000 Zuschauer verfolgten im August 2019 auf der Schützenwiese die Faustball-WM der Männer. Inzwischen ist dieses Kapitel schöner Winterthurer Sportgeschichte abgeschlossen. red

Ein Publikumserfolg war die Faustball-WM 2019 auf der Winterthurer Schützenwiese. Flavio Baranzini

An der vierten und letzten Generalversammlung des Trägervereins der Faustball-WM 2019 nahmen 12 der 13 Stammvereine teil, sie stimmten den Traktanden und der Auflösung des Trägervereins einstimmig zu. OK-Präsident Toni Meier blickte zurück auf «eine strenge, aber sehr schöne Zeit, mit bleibenden Freundschaften und Erinnerungen».

Aufgrund umfangreicher Mehrwertsteuer-Korrekturen verzögerte sich die Erstellung der Schlussabrechnung, weshalb die Auszahlung der Helferstunden und die Liquidation des Trägervereins so lange auf sich warten liess. Die Stammvereine und viele weitere Helfer haben mit insgesamt rund 30'000 Helferstunden - exklusive der Leistungen des erweiterten 51-köpfigen OK – einen enormen, ehrenamtlichen Beitrag an die Organisation des Grossanlasses geleistet.

Ein Umsatz von 1,6 Millionen Franken wurde erwirtschaftet, was deutlich über dem ersten Budget von 0,9 Millionen liegt. Nach Abzug aller Kosten konnten 3.41 Franken pro Helferstunde und zusätzlich die

statutarisch festgelegte Pauschale für die OK-Stunden, zusammen rund 160'000 Franken, an die Vereine ausbezahlt werden.

Finanzchef Patrick Hubmann kommentiert den Auszahlungsbetrag etwas selbstkritisch: «Auch wenn wir eine höhere Helferentschädigung budgetiert hatten, so sind wir mit der Höhe der Entschädigung trotzdem zufrieden. Schlechtes Wetter oder andere unvorhersehbare Ereignisse hätten sehr rasch zu einem grossen Verlust führen können, wie andere Anlässe im Sommer 2019 oder nach Ausbruch der Pandemie 2020 erfahren mussten.»

