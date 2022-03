Freiwilliger Kriegseinsatz – 30 Männer aus der Schweiz melden sich zum Kampf in der Ukraine Seit der ukrainische Präsident Selenski die Gründung einer internationalen Truppe ankündigte, haben sich bereits 30 Personen aus der Schweiz gemeldet – mit unterschiedlichen Motiven. Cyrill Pinto

Mit Sneakers und Kalaschnikow: Freiwillige melden sich zum Kampf an der Front – das Bild zeigt junge Ukrainer. Foto: PD/Twitter

Der 20-jährige Mann aus dem Kanton Bern hat keine Kampferfahrung und noch nicht einmal die RS absolviert. Trotzdem hat er sich bei der ukrainischen Botschaft in Bern gemeldet. Er stellte sich persönlich vor und hinterliess seine Kontaktdaten. «Mein Vater ist Ukrainer, ich bin dort aufgewachsen, kam als Kind in die Schweiz», sagt der junge Doppelbürger, der perfekt Berndeutsch spricht. Was in seiner Heimat passiert, lässt ihn nicht kalt. «Ich habe zwar keine Ausbildung an der Waffe, kann aber sieben Sprachen fliessend», sagt er und hofft, mit diesen Fähigkeiten bei der Legion aufgenommen zu werden. Aus Sicherheitsgründen will er anonym bleiben.