Folge des Klimawandels Eisbären könnten bereits in 80 Jahren ausgestorben sein

Forscher zeichnen in einer Studie ein düsteres Bild für die Zukunft des Ursus maritimus. Er befindet sich in freier Wildbahn in einem umweltbedingten Teufelskreis, aus dem es kein Entkommen mehr gibt.