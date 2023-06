Hanfanlage in Lindau – 300 Hanfpflanzen in Güllegrube angebaut Auf einem Bauernhof in Tagelswangen hat die Polizei eine Indoor-Hanfanlage mit mehreren Hundert Pflanzen ausgehoben. Vier Personen wurden verhaftet.

Die Polizei fand rund 300 Hanfpflanzen in einer Güllegrube. Foto: PD, Kapo ZH

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag in Tagelswangen eine Indoor-Hanfanlage mit mehreren Hundert Hanfpflanzen ausgehoben. Die Anlage wurde auf einem Bauernhof in einer Güllegrube betrieben, wo der Betreiber rund 300 illegale Hanfpflanzen aufzog, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Der mutmassliche Betreiber, ein 37-jähriger Schweizer, wurde zusammen mit drei weiteren Personen im Alter von 32 bis 37 Jahren aus der Schweiz und Spanien verhaftet. Die vier Personen wurden bei der Staatsanwaltschaft See/Oberland wegen der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.