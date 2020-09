Cup-Gegner des FCW – 3200 Einwohner und ein bekannter Fussballclub 1986 tauchte der FC Tuggen erstmals in der 1. Liga auf. Seither entwickelte er sich zu einem der bekannten Namen des Amateurfussballs. Am Samstag tritt der FC Winterthur gegen ihn im Cup an. Hansjörg Schifferli

Der ehemalige FCW-Stürmer Adrian Allenspach ist seit 2007, mit 1-jährigem Unterbruch, Trainer des FC Tuggen. FC Tuggen

Tuggen – ein Dorf mit rund 3200 Einwohnern in der March am Ende des Obersees. Es ist aber auch eine Gemeinde mit einem Fussballclub, der sie weit über die Gegend am Obersee hinaus bekannt gemacht hat. 1966 wurde der FCT gegründet, 1986 stieg er in die 1. Liga auf und schuf sich seither dort oder in der Promotion League einen sehr guten Namen. Immer wieder klopften die Märchler gar an die Tür zur Nationalliga B (oder der Challenge League), einmal schafften sie den Aufstieg. Das war 1994, ein Jahr später waren sie wieder unten – mit nur vier Siegen in 36 Spielen.