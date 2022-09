Bassersdorf ZH – 35-jähriger Lenker biegt falsch in Kreisel ein – zwei Verletzte In Bassersdorf ZH hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet. Bei einer Frontalkollision auf einem Kreisel sind zwei Personen verletzt worden.

Sachschaden an Fahrzeugen und Infrastruktur von mehreren zehntausend Franken: Beide Autos wurde beim Unfall in Bassersdorf ZH vom Kreisel geschleudert. (7. September 2022) Kapo Zürich

Kurz vor 22 Uhr fuhr ein 35-jähriger Automobilist auf den Dorfplatzkreisel in Bassersdorf ZH. Aus unbekannten Gründen bog er nach links anstatt nach rechts in den Kreisel ein, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. In der Folge ist es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen einer 31-jährigen Lenkerin gekommen.

Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto der Frau aus dem Kreisel geschleudert. Das unfallverursachende Fahrzeug kam nach ungefähr 10 Metern an einer Hauswand zum Stillstand. Beim Unfall erlitten beide Lenkenden «unbekannte Verletzungen» und wurden ins Spital gebracht, wie die Kapo weiter schreibt.

Die Unfallursache sei noch unklar. Gemäss bisherigen Ermittlungen könne sowohl fahrerisches Fehlverhalten, eine technische Ursache oder ein medizinische Problem im Vordergrund stehen. An den Fahrzeugen und an der umliegenden Infrastruktur ist ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden.

chk

