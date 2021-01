SBB sparen in Winterthur – 35-Millionen-Bau am Hauptbahnhof wird per sofort gestoppt Die SBB sistieren wegen der Corona-Krise mehrere grosse Immobilienprojekte. Dem Sparauftrag fällt auch das Stellwerk 2 am Winterthurer Hauptbahnhof zum Opfer. Mirko Plüss

Der sistierte SBB-Neubau Stellwerk 2 von der Wülflinger Unterführung her gesehen. Visualisierung: pd

Es ist eines der grossen Neubauprojekte rund um den Winterthurer Hauptbahnhof, doch nun ist das Stellwerk 2 zumindest für den Moment gestoppt. Am Dienstagmorgen teilten die SBB die Sistierung mehrerer Bauprojekte mit. «Aufgrund der Corona-Krise ist die finanzielle Lage angespannt», heisst es. Das Bahnunternehmen kämpft mit den Corona-bedingten Einnahmeausfällen des vergangenen Jahres.

Von den Investitionskürzungen in Höhe von total 700 Millionen Franken ist das geplante Wohn- und Gewerbehaus Stellwerk 2 unmittelbar betroffen. Es wurde nun sistiert, noch bevor die Baueingabe gemacht werden konnte. In den nächsten Monaten wollen die SBB Dutzende weitere Projekte in der ganzen Schweiz sistieren. Ob Winterthur noch einmal betroffen sein könnte, teilt die SBB-Medienstelle auf Anfrage nicht mit.