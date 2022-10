Muttenz BL – 36-jähriger Mann mit Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Spital gebracht In einem Mehrfamilienhaus in Muttenz BL wurde in allen Räumen ein erhöhter Wert von Kohlenmonoxid gemessen. Die Bewohner wurden evakuiert.

Eine defekte Gasheizung ist vermutlich der Grund für stark erhöhte Kohlenmonoxid-Werte in einer Liegenschaft in Muttenz BL. (Archivbild) Keystone/Christian Beutler

In Muttenz BL ist am Samstagabend kurz nach 18.30 Uhr ein Mann in einer Wohnung in einem apathischen Zustand gefunden worden. Untersuchungen ergaben einen massiv erhöhten Wert von Kohlenmonoxid, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte.

Die Polizei, die Sanität und die Feuerwehr trafen den 36-jährige Mann in seiner Wohnung im Schlafzimmer in einem apathischen Zustand an. Bei der Bergung stellten die Rettungskräfte fest, dass der Wert an Kohlenmonoxid (CO) im Raum deutlich erhöht war.

Die weiteren Messungen durch die ABC-Abwehr in dem Mehrfamilienhaus ergab in sämtlichen Räumen erhöhte CO-Werte. Daher wurden sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft evakuiert und die Gasheizung abgestellt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der apathische Mann wurde ins Spital gebracht. Die weiteren Bewohner blieben unverletzt. Sie können ihre Wohnungen derzeit jedoch nicht mehr betreten. Der Führungsstab der Gemeinde organisierte Raum für Übernachtungen. Die St. Jakob-Strasse musste während der Einsatzdauer der Rettungskräfte in beiden Richtungen gesperrt werden.

Als mögliche Ursache der erhöhten Kohlenmonoxid-Werte im Gebäude steht ein Defekt an der Gasheizung im Vordergrund. Die genaue Ursache ist Gegenstand von weiteren Abklärungen durch Spezialisten.

SDA/chk

