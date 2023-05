Mehrzweckanlage in Illnau-Effretikon – 39-Millionen-Bau kommt vors Parlament Werkhof, Feuerwehr und Hauptsammelstelle sollen in Effretikon künftig unter ein- und demselben Dach zusammengefasst werden. Der Ball liegt nun beim Parlament.

Almut Berger

So soll die geplante Mehrzweckanlage aussehen. Die Zufahrt erfolgt über die neue Eselrietstrasse. Visualisierung: Bühler Streit Architekten

Wer sich von Oberillnau her dem Effretiker Ortsschild nähert, wird wohl künftig nicht mehr die beiden Rundbauten der Schulanlage Eselriet erblicken, sondern eine 100 Meter lange Gebäudefront aus Glas, Holz und Beton. In der neuen, südöstlich vom «Esi» zu stehenden Mehrzweckanlage will die Stadt Feuerwehr, Hauptsammelstelle, Unterhaltsbetrieb, Forstbetrieb, Wasserversorgung, Rettungsdienst und Zivilschutz unter einem Dach vereinen.