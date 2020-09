Bitte informieren Sie sich unter www.ehc-kloten.ch über die geltenden Schutzmassnahmen.

Selbstdeklaration (Contact Tracing)

Beim Einlass in die SWISS Arena werden an jedem Spiel Ihre Kontaktdaten erhoben und kontrolliert. Dazu müssen Sie an jedem Spiel die ausgefüllte Selbstdeklaration sowie ein gültiges und amtliches Ausweisdokument vorweisen. Bitte bringen Sie Ihr vorgängig ausgefülltes Selbstdeklarationsformular zum Spiel mit, um lange Wartezeiten und Menschenansammlungen zu vermeiden! Ohne vollständig ausgefülltes Selbstdeklarationsformular und gültigen Ausweis erfolgt kein Einlass in die SWISS Arena! Ihre Selbstdeklaration sowie gültige ID sind dem Sicherheitspersonal beim Zutritt unaufgefordert vorzuweisen. Das Selbstdeklarationsformular finden Sie zu gegebener Zeit auf unserer Homepage.

WICHTIG: Das Selbstdeklarationsformular muss am jeweiligen Tag des Spiels ausgefüllt werden.