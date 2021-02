Erstes Fazit der Stadtpolizei Winterthur – 40 Corona-Bussen in der ersten Woche Seit dem 1. Februar kann die Stadtpolizei Personen, die gegen Corona-Massnahmen verstossen, büssen. Grundsätzlich setzt sie aber weiterhin auf Gespräche und Sensibilisierung. Deborah Stoffel

In der ersten Februarwoche musste die Stadtpolizei vor allem Gruppierungen von mehr als fünf Personen büssen. Foto: Heinz Diener

Seit vergangenem Montag kann die Polizei Ordnungsbussen verteilen, wenn sich jemand nicht an die Corona-Massnahmen hält. Dazu gehören das Tragen von Masken im öffentlichen Verkehr, an Bahnhöfen und an Haltestellen oder auch Versammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum.

Auch wer eine verbotene private Veranstaltung durchführt, bei der beispielsweise die maximal erlaubte Teilnehmerzahl nicht eingehalten wird, kann gebüsst werden. Die Höhe der Busse hängt gemäss Bundesrat von der Deliktsart ab und kann zwischen 50 und 200 Franken betragen.