Zürcher in Feierlaune – 40 Polizeieinsätze und 100 Lärmklagen Die Zürcherinnen und Zürcher haben sich angesichts des warmen Wetters an Auffahrt oft nicht an die Corona-Regeln gehalten.

Die Abstandsregeln gehen anscheinend zunehmend vergessen. An Auffahrt musste die Zürcher Stadtpolizei 40 Mal ausrücken und Menschenansammlungen auflösen. Foto: Keystone

Die Stadtpolizei Zürich musste zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen ganze 40 Mal ausrücken, um Menschenansammlungen aufzulösen und Plätze und Wiesen zu sperren.

Die Polizei zieht deshalb eine «durchzogene Bilanz», wie sie am Freitag mitteilte. Am Auffahrtsnachmittag musste sie unter anderem die Saffa-Insel räumen, die Landiwiese, das Arboretum, die Grünflächen bei den Gemeinschaftszentren Wollishofen und Wipkingen sowie jene bei der Werdinsel und beim Tiefenbrunnen.

Nicht immer waren Lautsprecherdurchsagen und Gespräche ausreichend. Vereinzelt mussten die Leute auch weggewiesen und gebüsst werden. Um zu verhindern, dass die Personen zurückkehrten und die Wiesen wieder in Beschlag nahmen, sperrte die Polizei zahlreiche Anlagen ab.

Verzeigung nach «Bachelor»-Party

In der Nacht auf Donnerstag musste die Stadtpolizei Zürich zudem im Hürstwald eine Party auflösen, an der zahlreiche ehemalige und aktuelle Kandidatinnen und Kandidaten der 3+-TV-Kuppelshow «Der Bachelor» respektive «Die Bachelorette» teilnahmen.

Die meisten Feiernden verliessen den Platz freiwillig, als die Polizei eintraf. 20 Partygäste, die nicht gehen wollten, hätten dann dazu bewegt werden können, aufzuräumen und den Ort danach zu verlassen. Die Veranstalterin der Party wird von der Polizei wegen Missachtung der Covid-19-Verordnung verzeigt.

Morgens um 3 Uhr trafen sich viele Besucher dieser Party aber erneut, an einem Ort in der Nähe. Auch dort musste die Polizei anrücken. Auch in Sachen Lärm haben viele Zürcherinnen und Zürcher offensichtlich einiges aufzuholen: Bei der Stadtpolizei gingen über Auffahrt mehr als 100 Lärmklagen ein.

( SDA )