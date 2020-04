Neue Testempfehlung – 40 Prozent der Infizierten im Altersheim zeigen keine Symptome In Alters- und Pflegeheimen wurde das Coronavirus teils von alten Menschen mit Virus, aber ohne Symptome weiterverbreitet. Jetzt soll mehr getestet werden. Patrick Gut

Menschen in Alters- und Pflegeheimen müssen weiterhin auf den Besuch ihrer Angehörigen verzichten. Themenfoto: Reto Oeschger

Von den 87 Menschen, die im Kanton Zürich bisher am Coronavirus verstorben sind, lebten deren 47 in Alters- und Pflegeheimen. Es ist schon länger bekannt, dass ältere Menschen, die dazu noch an chronischen Krankheiten leiden, besonders gefährdet sind.