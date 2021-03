Sportpass Region Winterthur – 40 Prozent weniger Sportpässe verkauft Wegen der Pandemie wurden 2020 viel weniger Sportpässe gekauft als im Vorjahr. Wer seinen pandemiebedingt nicht nutzen konnte, erhält eine Verlängerung. Helmut Dworschak

Offen für alle mit Jahrgang 2001 und jünger: Das Hallenbad Geiselweid. Aufnahme vom Oktober 2019. Foto: Marc Dahinden

Knapp 10’585 Sportpässe wurden im letzten Jahr gekauft. Das sind rund 40 Prozent weniger als im Vorjahr. Vom Rückgang sind die Jahrespässe stärker betroffen als die Saison- und Monatspässe. Trotzdem wurden auch 2020 noch fast 5200 Jahrespässe gelöst. «Viele rechneten wohl nicht mit einer zweiten Welle», sagt Dave Mischler, Bereichsleiter Sportamt.

Der Optimismus der Käufer wird insofern belohnt, als die Laufzeit ihrer Jahrespässe automatisch um die Zeitspanne der Schliessung verlängert wird, sobald alle Anlagen wieder offen sind, wobei der Stadtrat der Verlängerung noch zustimmen muss. Saison- und Monatspässe werden anteilsmässig rückvergütet, in Form eines Gutscheins, der beim Kauf eines neuen Passes eingelöst werden kann.

Für die Jahrgänge 2001 und jünger gelten bereits seit 1. März keine Einschränkungen mehr. Besitzerinnen und Besitzer von Sportpässen mit Jahrgang 2001 bis 2005, deren Pass in der Schliessungszeit abgelaufen ist, erhalten an der Kasse des Hallenbads Geiselweid einen Gutschein.

Badesaison ist entscheidend

Für das laufende Jahr kann Mischler noch keinen Trend erkennen. Einen starken Einfluss hat erfahrungsgemäss die Badesaison, die wiederum von der Entwicklung der Pandemie abhängt.

Zurzeit sind in Winterthur das Hallenbad Geiselweid und der Skills-Park für alle mit Jahrgang 2001 und jünger geöffnet, sowie, noch bis am Sonntag, 7. März, die Eissportanlage in Effretikon.

Zum Sportpassangebot zählen insgesamt zwei Hallenbäder in Winterthur und Wiesendangen, diverse Freibäder in der Region, der Skills-Park am Lagerplatz in Winterthur und die Kletterhalle 6a plus in Winterthur-Töss. Die Eishalle Deutweg ist, wie jedes Jahr, seit dem Ende der Sportferien für die Öffentlichkeit geschlossen.