Porsches, Lamborghinis, Audis an Bord – 4000 Autos von VW-Konzern auf brennendem Frachter Die 22 Besatzungsmitglieder haben die fast 200 Meter lange «Felicity Ace» im Atlantik aufgegeben, heisst es in Medienberichten. Matthias Chapman UPDATE FOLGT

Das Transportschiff «Felicity Ace» mit rund 4000 deutschen Fahrzeugen des VW-Konzerns an Bord (darunter offenbar 1100 Porsches, sowie Audis und Lamborghinis) ist laut der portugiesischen Zeitung «Público» südlich der Azoren in Brand geraten.

Die 22 Besatzungsmitglieder hätten den Frachter aufgegeben und seien in Sicherheit gebracht worden, heisst es in dem Bericht weiter. «Público» beruft sich dabei auf die Behörden. Das Schiff, das auf dem Weg von Emden nach Davisville im US-Bundesstaat Rhode Island war, wird unter der Flagge Panamas betrieben. Der Brand sei schon am Mittwoch auf einem der Autodecks ausgebrochen.

Nun treibt der Frachter etwa 170 Kilometer südwestlich der Azoren-Insel Faial antriebslos im Meer.

Noch heute Freitag würde geprüft, wie man das Schiff zu einem Hafen schleppen könne.

