Güllewagen in Schlatt gekippt – 4000 Liter Gülle fliessen auf Feld aus In Schlatt ist am Montagnachmittag ein Jauchewagen gekippt und es flossen rund 4000 Liter Gülle aus. Verletzt wurde niemand.

Offenbar versagten die Bremsen des Jauchewagens. Foto: PD / Kantonspolizei Thurgau

Am Montag ist in Schlatt ein Jauchewagen gekippt. Ein 61-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Traktor und dem angehängten Güllewagen auf einem abfallenden Feldweg in Richtung Buchbergstrasse unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen versagten dabei die Bremsen des Jauchewagens, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Der Lenker steuerte die Komposition deshalb auf ein angrenzendes Feld, wo der Jauchewagen kippte und rund 4000 Liter Gülle ausflossen.



Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr Schlatt konnte die ausgelaufene Jauche mit einer Sperre aufgefangen und abgesaugt werden.



Der Sachschaden beträgt rund 4000 Franken.





