Klimafonds Stadtwerk Winterthur – 40’000 Franken für Schul-Klimaprojekte Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur unterstützt neu zwei Projekte, die Klimathemen in die Schule bringen sollen. Jonas Keller

Zwei Schulen in Winterthur haben sich bislang am Programm «Klimaschule» beteiligt. Der Klimafonds unterstützt nun die Aktualisierung des Spendensammel-Tools des Programms. Foto: PD

Seit 2007 fördert der Klimafonds Stadtwerk Winterthur Projekte zum Klimaschutz in Winterthur. Die jüngste Unterstützung geht an zwei Projekte im Bereich Bildung: Von den je 20’000 Franken sollen die Berufsmaturitätsschule Winterthur sowie Teilnehmer am Programm «Klimaschule» profitieren, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Online-Lehrmittel aktualisieren

Die Klimaschutzorganisation Myblueplanet erhält für eine Neuprogrammierung ihres Crowdfunding-Tools 20'000 Franken. Teilnehmer am Programm «Klimaschule» können damit für ihre Klimaprojekte Spenden sammeln. In Winterthur wird es zurzeit von der Kantonsschule Büelrain genutzt. Auch beim Primar- und Sekundarschulhaus Rychenberg in Oberwinterthur kam es schon zum Einsatz. Bei beiden Schulen ging es um die Finanzierung von Solaranlagen. Das Tool von Myblueplanet braucht ein Update für den Gebrauch auf mobilen Geräten und um für verschiedene Zahlungssysteme fit zu sein