Rund 920’000 Menschen besuchten die Street Parade – dabei kam es auch zu Verletzungen und Verhaftungen. Foto: Jonathan Labusch

Wie an der Street Parade üblich häuften sich die Delikte im Verlauf des Abends und der Nacht. Vor allem wurden Streitereien und Auseinandersetzungen sowie Diebstähle gemeldet, wie die Zürcher Stadtpolizei in einer Mitteilung am Sonntag schreibt. Insgesamt wurden 41 Personen festgenommen, 35 Männer und 6 Frauen. Ihre mutmasslichen Vergehen: Raub, Körperverletzung, Drohung, Gewalt und Drohung gegen Beamte, Diebstahl, Betäubungsmittelhandel, Hinderung einer Amtshandlung sowie Verstösse gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz.

Die Verwaltungsabteilung der Stadtpolizei nahm zudem elf Verzeigungen wegen Lärm, illegaler Alkoholverkäufe, Zollvergehen sowie vereinzelter Verstösse gegen das Gastgewerbegesetz entgegen. Ausserdem wurde ein Lastwagen mit unverzollten Lebensmitteln sichergestellt.

Die Wasserschutzpolizei war vor allem damit beschäftigt, die Fahrstrassen frei zu halten und Schwimmende bei der Quaibrücke und dem Bauschänzli aus dem Wasser zu weisen, da das Baden in der Limmat ab Quaibrücke bis Bad Oberer Letten verboten ist.



Verschiedene Drogen sichergestellt

Auch Betäubungsmittelfahnder waren an der Street Parade unterwegs. Sie stellten laut Mitteilung der Stadtpolizei über 550 Portionen Ecstasy, über 240 Portionen MDMA, über 240 Portionen Ketamin und rund 60 Gramm Kokain sicher. Übermässiger Alkohol- und Drogenkonsum gehörte gemäss Mitteilung von Schutz und Rettung Zürich auch in diesem Jahr zu den häufigsten Gründen, weshalb die Sanität ausrückte.

615 medizinische Einsätze

Schutz und Rettung Zürich führte an der diesjährigen Street Parade 615 medizinische Behandlungen durch, was dem Vorjahresniveau entspricht. Zu den häufigsten Behandlungsgründen gehören übermässiger Konsum von Rauschmitteln und Schnittverletzungen oder Schürfungen. Rund 480 Personen wurden aus diesen Gründen versorgt. Die restlichen Patientinnen und Patienten litten an Prellungen und Stauchungen, Kopfschmerzen, Kreislaufproblemen, allergischen Reaktionen, Hitzeschlag und Sonnenstich. Insgesamt wurden 42 Personen ins Spital gebracht.

Sechs Personen verletzten sich allerdings schwerer. Sie wurden auf dem Festgelände medizinisch erstversorgt und anschliessend zur weiteren Behandlung ins Spital verlegt.



Ein Mann lebensgefährlich verletzt

Auf dem Sechseläutenplatz verunfallte kurz nach 22.30 Uhr ein 18-jähriger Norweger lebensgefährlich. Gemäss bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann auf einer Plattform eines Clubs auf und stürzte aus noch ungeklärten Gründen rund fünf Meter in die Tiefe und landete auf dem Boden der Bar im Erdgeschoss. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

