Rezension neues Magazin – 42 Seiten Werbung für das Zürioberland Die Standortförderung Zürioberland stellt sich selbst und die Region mit einem neuen Magazin ins Schaufenster. Kritische Beiträge und Überraschungen fehlen – bis auf wenige Ausnahmen. Rafael Rohner

«Mis Zürioberland»: Auf dem ersten Titelbild ist eine Landschaft mit Herz in Hombrechtikon abgebildet. Foto: Rafael Rohner

An Adjektiven mangelt es im neuen Zürioberland-Magazin nicht: So werden «einzigartige» Käsespezialitäten beworben, eine porträtierte Firma überzeugt mit «grosser Innovationskraft», und die Standortförderung sieht sich selber mit einem «erfolgreichen» Pilotprojekt (Bushäuschen aus Holz) und «wegweisender» Neuorganisation auf Kurs. Man sorge damit schweizweit für Aufmerksamkeit.

Viel Lob gibt es auch von Gastautoren: Pietro Beritelli, HSG-Dozent und Vorstandsmitglied der Standortförderung, schreibt über das Potenzial der Region. Sie könne für die Menschen ein glaubwürdiger Bezugspunkt sein und sei sinn- und identitätsstiftend. In einem anderen Beitrag erklärt Unternehmer Philipp Zutt, wie wichtig Emotionen bei Kaufentscheiden seien, insbesondere, wenn es um Regionalität gehe. Daraus folgert er: «Die Standortförderung Zürioberland leistet mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag.»

Über dem Nebelmeer

Die meisten redaktionellen Beiträge sind inhaltlich und optisch kaum von Werbung zu unterscheiden. Die Standortförderung nutzt das neue, halbjährlich gedruckte Gratismagazin mit einer Auflage von 5000 Exemplaren, um sich selbst und die Region mit ihren Firmen und Produkten ins Schaufenster zu stellen. Das war auch ein erklärtes Ziel der Herausgeberin. Dennoch hätten mehr überraschende und inspirierende Beiträge der Glaubwürdigkeit des Magazins gutgetan.

Denn spannender wird es dort, wo Werbung nicht das (offensichtliche) Hauptziel war. Historiker Wolfgang Wahl beschreibt in einem Artikel alte Bräuche im Tösstal, etwa die Metzgete oder das Klausen. Patrick Schmidt erzählt in einem Interview, was ihm als neuer Präsident der Skilift Schafbüel in Wildberg bedeutet.

Zur Jahreszeit passend ist der Beitrag über die neu entwickelte Nebelkarte. Auf der Website von Zürioberland Tourismus können Interessierte darauf nachschauen, welche Ortschaften an der Sonne sind und welche im Nebel liegen, inklusive präziser Prognose für die nächsten Tage. Ausflüge lassen sich dadurch besser planen, was vielen Wandersleuten einen echten Mehrwert bieten dürfte. Natürlich ist die Karte gemäss Artikel – «die erste dieser Art in der Schweiz» und «einzigartig».

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.