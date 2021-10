Demonstration in Zürich – Blockierte Brücke: Polizei trägt Klima-Rebellen weg Nach der Blockade vom Montag hat die Gruppe Extinction Rebellion am Dienstagmittag erneut eine Verkehrsachse in der Zürcher Innenstadt besetzt. Die polizeiliche Räumung läuft. Martin Huber , David Sarasin

Am Dienstagmittag führten Klimaaktivisten einen Sitzstreik auf der Kreuzung Uraniastrasse/Bahnhofquai durch. Foto: Urs Jaudas

Rund 100 Personen versammelten sich am Dienstag um 11 Uhr am Zürcher Platzspitz, um das weitere Vorgehen beim Klima-Protest zu besprechen. Danach machten sie sich auf in Richtung Rudolf-Brun-Brücke. Die Polizei war dort mit einem Grossaufgebot vor Ort und hatte die Uraniastrasse bis zum Limmatquai abgesperrt. Rund 50 Klimaaktivistinnen und -aktivisten errichteten darauf vor dem Heimatwerk eine Blockade.

Später besetzten sie auch erneut die Kreuzung Uraniastrasse/Bahnhofstrasse, wo sich Aktivisten auf einem Holzgerüst niederliessen.

Wie ein Polizeisprecher vor Ort erklärte, werde man den Demonstrierenden zuerst ein Ultimatum stellen, die Strasse wieder freizugeben. Wenn sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten, werde die Blockade wie am Montag aufgelöst, die Demonstrierenden würden dann einzeln abgeführt und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben sich am Dienstagmittag auf einem Holzgerüst an der Uraniastrasse eingerichtet. Foto: Urs Jaudas

Aktivisten vor Ort erklärten gegenüber dieser Zeitung, sie seien bereit, sich für ihren Kampf gegen die Klimakrise auch verhaften zu lassen.

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Laut der Stadtpolizei führten die Aktionen der Klima-Rebellen an verschiedenen Orten in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. So waren das Bahnhofquai, die Uraniastrasse, die Sihlstrasse und die Bahnhofstrasse stellenweise für den motorisierten Verkehr blockiert. Es gebe Umleitungen, teilte die Stadtpolizei auf Twitter mit.

Kurz nach 13 Uhr lief das Ultimatum für die Klima-Rebellen bei der Rudolf-Brun-Brücke ab. Danach begann die Polizei, die Demonstrierenden wegzuführen. Um 13.30 Uhr war dieser Teil des Sitzstreiks aufgelöst.

Fünfstündige Sperrung am Montag

Die erste Blockade der Klima-Rebellen hatte am Montag zu einer fast fünfstündigen Sperrung der Kreuzung Urania-/Bahnhofstrasse geführt, der Verkehr blieb während dieser Zeit blockiert. Nach und nach beendete die Polizei die Aktion, führte die Demonstrierenden einzeln ab und brachte insgesamt 134 Personen auf die Polizeiwache.

Am Dienstagvormittag teilte die Stadtpolizei mit, dass 43 der festgenommenen Klima-Rebellen der Staatsanwaltschaft zugeführt worden seien. Weitere 91 Personen seien mittlerweile aus der Polizeihaft entlassen worden. Sie wurden mit einer Wegweisung belegt, die für 24 Stunden gilt. Gegen sie wird zu Handen der zuständigen Staatsanwaltschaft rapportiert, wie die Stadtpolizei schreibt.

Bei der Polizeiaktion vom Montag an der Uraniastrasse wurden ein Boot, mehrere Plakate und Transparente sowie ein Transportanhänger und diverses Demomaterial sichergestellt. In den Abendstunden verhinderte die Stadtpolizei zudem «durch Präsenz und aktives Ansprechen weitere kleinere Versammlungen in den Stadtkreisen 1 und 4», wie sie schreibt.

«Aufwändige Ermittlungen»

Die Staatsanwaltschaft und die Stadtpolizei Zürich arbeiteten «mit Hochdruck an der Bearbeitung der Fälle», sagt Erich Wenzinger, Sprecher der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft, auf Anfrage. Im Rahmen der «aufwändigen Ermittlungen» müsse für jede einzelne festgenommene Person abgeklärt werden, ob sie sich allenfalls der Straftatbestände der Nötigung und allfälliger weiterer Straftatbestände schuldig gemacht habe. Es gelte wie immer die Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss.

Angesichts der aussergewöhnlich hohen Zahl von gleichzeitig 43 festgenommenen Personen nehmen die Ermittlungs- und Untersuchungshandlungen viel Zeit in Anspruch, wie Wenzinger sagt. Es gehe um Befragungen, Klärung der Tatbeteiligung und der Identität der verhafteten Personen und Übersetzungen in die französische Sprache aufgrund der Herkunft zahlreicher verhafteter Personen. Von den 43 der Staatsanwaltschaft zugeführten Personen haben rund 85 Prozent ihren Wohnsitz in der französischsprachigen Schweiz.

Mit zivilem Ungehorsam gegen Klimakrise

Mit ihren Sitzstreiks will die Gruppe Extinction Rebellion («Aufstand gegen das Aussterben») den Verkehr und das Alltagsleben in der Zürcher Innenstadt stören. Ziel der Organisation ist es, mit zivilem Ungehorsam die Politik dazu zu bringen, schärfere Massnahmen im Kampf gegen den Klimawandel zu ergreifen. Vom Bundesrat verlangt sie eine Antwort auf ihre Forderungen nach Anerkennung der Klimakrise, netto null bis 2025 und die Bildung von basisdemokratischen Bürgerversammlungen.

Martin Huber ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Er studierte Geschichte und Germanistik an der Universität Zürich. @hubermth David Sarasin ist Redaktor im Ressort Zürich. Seine Schwerpunkte sind Nachtleben, Zeitphänomene, Kultur, Gesellschaft und Politik. @David_Sarasin

