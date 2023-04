Zwei Männer im Spital – 44-Jähriger tot in Wohnung in Illnau-Effretikon gefunden In derselben Wohnung fand die Kantonspolizei Zürich zwei weitere Männer, die für eine medizinische Behandlung ins Spital gefahren werden mussten. Nicole Döbeli

Die Kantonspolizei Zürich fand nach einem Anruf einen toten Mann in der Stadt Illnau-Effretikon. Foto: Melanie Duchene

Die Kantonspolizei Zürich fand am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in der Stadt Illnau-Effretikon einen toten Mann. Kurz nach 16.30 Uhr war bei der Einsatzzentrale eine Meldung eingegangen, dass eine leblose Person in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden war. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 44-jährigen Schweizers feststellen.

In derselben Wohnung trafen die Polizisten auf zwei weitere Personen. Die zwei Schweizer im Alter von 47 und 51 Jahren mussten für eine medizinische Behandlung in ein Spital gefahren werden.

Die genauen Umstände, die zum Tod des 44-Jährigen führten, sowie den Zusammenhang der zwei Männer sind derzeit unklar und bilden Gegenstand laufender Ermittlungen, welche durch die Staatsanwaltschaft See/Oberland, in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich, geführt werden.

Gemeinsam mit der Kantonpolizei Zürich standen die Stadtpolizei Illnau-Effretikon, Winterthur, ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Winterthur mit einem Notarzt, die Feuerwehr von Illnau-Effretikon und Umgebung, das Forensische Institut Zürich FOR und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Einsatz.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

