Unfall in Zürich – 46-Jähriger wird von Auto angefahren und stirbt Am Montagmittag fuhr ein 81-jähriger Autofahrer in Zürich einen Fussgänger tot.

Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot zur Unfallstelle an die Gerbergasse aus. Foto: 20 Minuten

Am Montagmittag kam es in Zürich zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Stadtpolizei mitteilt, fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Auto kurz nach 12.15 Uhr im Kreis 1 auf der Gerbergasse rückwärts in Richtung Uraniastrasse. Dabei habe das Fahrzeug zuerst eine Abschrankung touchiert, bevor es Höhe Gerbergasse 2 mit dem Fussgänger kollidiert sei.

Der 46-Jährige sei dadurch schwer verletzt worden und trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen der Einsatzkräfte noch an der Unfallstelle verstorben. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist der Unfallhergang noch unklar und wird durch die Stadtpolizei untersucht.

Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung seien Spezialistinnen des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich sowie des Forensischen Instituts Zürich und dem Institut für Rechtsmedizin ausgerückt. Weiter standen Schutz und Rettung Zürich sowie die Staatsanwaltschaft im Einsatz.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Unfall an der Gerbergasse vom 28. November 2022, kurz nach 12.15 Uhr, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117 zu melden.

zim

Fehler gefunden?Jetzt melden.