Tipps für die Ferien – 5 Dinge, die man in Südtirol tun sollte Schüttelbrotkurse, Höhlenerkundungen und Klettern im Hochseilpark: Mit diesen Empfehlungen werden ihre Ferien zum grossen Familiengenuss. Christian Schreiber

Dem Schüttelbrot auf der Spur

Südtiroler Schüttelbrot: Die Bäckerei Schuster bietet auch Kurse und Führungen an. Foto: PD

Die Kinder beschweren sich beim Frühstück: Das Brot ist ja schon ganz hart. Eltern können erklären, dass es sich um traditionelles Südtiroler Schüttelbrot handelt, das noch gar nie weich war. Bevor man bei Google recherchiert, fährt man zur Bäckerei Schuster in Laatsch, die Backkurse und Führungen anbietet. So klärt sich auch der Name: Man muss den Teig schütteln, bevor er in den Ofen kommt.

Kajak und Kirchturm

Kajaktour auf dem Reschensee, vorbei am berühmten Kirchturm. Foto: PD

Wer an Südtirol denkt, denkt eher nicht an Wassersport. Aber auf dem Reschensee warten rot-weisse Kajaks auf sportliche Feriengäste, die durch die sanften Buchten paddeln wollen. Die Touren über den See mit dem berühmten Kirchturm sind geführt, dauern eineinhalb Stunden und kosten 80 Euro für eine vierköpfige Familie.