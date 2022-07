Nach Niederlage gegen St. Gallen – 5 Punkte, die bei der Niederlage des FCW auffielen Der FC Winterthur unterlag in St. Gallen 0:2. Chancenlos war der FCW aber nicht. Aufgefallen sind dabei die mangelnde Chancenverwertung, eine «Penaltyszene» und der Kampf des FCW. Gregory von Ballmoos

Tempospiel: Basil Stillhart überläuft Francisco Rodriguez. Foto Claudio Thoma (freshfocus)

Irgendwann musste sie kommen, die erste Niederlage des Aufsteigers. Dass sie in St. Gallen passiert, hat seine Logik. Trainer Bruno Berner sprach nach dem Spiel von «einem der schwierigsten Auswärtsspielen in dieser Liga überhaupt.» Die Kombination aus dem St. Galler Powerfussball und der lautstarken Kulisse im Kybunpark ist in der Tat nicht einfach zu überstehen. Diese Punkte fielen auf.