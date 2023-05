Gewerkschaft spricht von «Scheinangebot» – 50-Stunden-Warnstreik in Deutschland soll trotz Entgegenkommen stattfinden Nach aktuellem Stand soll der Warnstreik trotz Einlenken der Deutschen Bahn stattfinden. Auch der Fernverkehr soll von Sonntagabend, 22.00 Uhr, bis Dienstagabend, 24.00 Uhr komplett ausfallen.

Im Tarifkonflikt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben die Forderung zum Mindestlohn erfüllt. Martin Seiler, Personalvorsteher der Deutschen Bahn erklärte, DB und EVG hätten «in intensiven Gesprächen» bis zum späten Donnerstagabend «die Thematik Mindestlohn erörtert». Dabei habe die DB der EVG zugesagt, der von ihr erhobenen Forderung nachzukommen, nämlich der Abbildung des gesetzlichen Mindestlohns, zuzüglich einer Entgelterhöhung.

Deutsche Bahn fordert, den 50-stündigen Warnstreik abzusagen

«Wir haben die Forderung zum Mindestlohn erfüllt», erklärte Seiler. Jetzt stehe die EVG im Wort. «Die EVG muss nun ihre Zusage einhalten und den 50-stündigen Warnstreik absagen», forderte er.

Die Zusage der Bahn bedeute, dass vom ersten Tag des Tarifabschlusses alle Entgelttabellen zwölf Euro ausweisen werden, erklärte die Deutsche Bahn in einer Mitteilung. Keine Entgelttabelle werde weniger als den gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro beinhalten. Zudem sei klargestellt worden, dass es keinen «Deckel» von 13 Euro geben werde, «da sich bereits das vorliegende Angebot auf 13,20 Euro beläuft». Die weitergehende Ausgestaltung der noch zu vereinbarenden Tariferhöhungen sei nun Gegenstand der Tarifverhandlungen, erklärte Seiler.

In dem Tarifkonflikt ist es eine zentrale Forderung der EVG, dass der gesetzliche Mindestlohn von zwölf Euro im Tarifvertrag als Basis festgeschrieben wird, auf dem die Forderungen aufsetzen. Denn rund 2000 Beschäftigte, die direkt von der Mindestlohnerhöhung profitieren, würden andernfalls darüber hinaus kaum von Gehaltserhöhungen profitieren.

«Scheinangebot» der Deutschen Bahn

EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch sagte, es handele sich dabei um ein «Scheinangebot» der Bahn. «Der Arbeitgeber hat am Ende nach langwierigen Gesprächen eine Lösungsoption auf den Tisch gelegt, die für uns diskussionswürdig war. Nachdem wir angefangen haben, diese zu diskutieren, hat er dann einen Rückzieher gemacht.» Die EVG hatte die DB nach der Ankündigung des Warnstreiks am Donnerstag zu Gesprächen aufgefordert, wie Loroch in der Nacht zu Freitag erklärte. Nach aktuellem Stand werde der Warnstreik stattfinden. Die Gewerkschaft habe der Bahn aber ein Ultimatum gesetzt, im Laufe des Freitags auf sie zuzukommen «und sich zu besinnen».

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte die Beschäftigten am Donnerstag zu einem Ausstand aufgerufen, der von Sonntagabend, 22.00 Uhr, bis Dienstagabend, 24.00 Uhr, dauern soll. Die Bahn entschied wenig später, in dieser Zeit den Fernverkehr komplett einzustellen. «Auch bei DB Regio wird während des Streiks grösstenteils kein Zug fahren», teilte der bundeseigene Konzern weiter mit.

