Handeln mit Covid-Zertifikat – Frau zahlt 2000 Franken für vier Impfpässe Eine Frau kaufte für sich und ihre Familie gefälschte Impfpässe. Im Nachhinein spricht sie von einem «Seich»; sie würde es aber wieder tun. Gregory von Ballmoos

Das hat die Familie Suter* nie gesehen: Der Impfstoff von Pfizer/Biontech wird in einer Spritze aufgezogen. Foto: Urs Jaudas

Andrea Suter (Name geändert) war hässig. Sie wollte im September 2021 eigentlich nur einen Kaffee trinken in einem Café am Rande der Winterthurer Altstadt. Aber sie durfte nicht. Suter hatte kein Covid-Zertifikat. Darum sei sie unwirsch aus dem Café gewiesen worden.