Geschlossene Schulen – 500 Millionen Kinder stecken in einer Bildungskrise Auf der ganzen welt haben Schüler wegen Corona keinen Unterricht. Die Bildungslücken dürften ihnen noch lange zu schaffen machen – vor allem in armen Ländern. Arne Perras , Susanne Klein

Korrigieren, korrigieren, korrigieren: Jede Woche lösen die Schüler dieser philippinischen Lehrerinnen ihre Aufgaben zu Hause und bringen die ausgefüllten Blätter zurück. Foto: Joel Mataro (Getty Images)

Maria Teresa Cabrigas-Almonte muss manchmal tief durchatmen, wenn sie den Stapel Aufgaben durchsieht, den ihre 14-jährigen Schüler gerade wieder abgeliefert haben. Sie lebt und unterrichtet in Calbiga, einem kleinen Ort auf den Philippinen. Wegen Covid-19 ist die staatliche Schule seit dem Frühling geschlossen, wie überall im Inselstaat. Stattdessen ist «modulares Arbeiten» angesagt. Man könnte es auch das Eingeständnis einer grossen Ohnmacht nennen.

Modulares Arbeiten bedeutet hier: Jeden Montag trägt die Lehrerin Arbeitsblätter für ihre Klasse zur Gemeindehalle, wo sie die Eltern abholen, damit die Kinder sie dann zu Hause durcharbeiten und eine Woche später zurückgeben. Manche kommen damit irgendwie klar, aber viel zu oft sieht die Pädagogin das Gegenteil. Die Blätter, die sie zurückbekommt, sind leer. Weisses Papier. Sie kann nicht mal genau sagen, ob es ein Ausdruck der Lustlosigkeit ist oder der Kapitulation. «Das ist schwer zu verkraften, wenn man möchte, dass die Kinder vorankommen.»

Wie soll sie ihre Klasse unter solchen Umständen anleiten, motivieren, für den Stoff begeistern? Online unterrichten könnten sie hier nicht, weil das Internet zu schlecht ist oder gar nicht existiert, erzählt die Lehrerin über eine Telefonverbindung, die zwischendurch mehrmals wegbricht. Und die Eltern? Die sind selbst mit der Krise überfordert, müssen Essen auf den Tisch bekommen, da bleibt wenig Kraft, sich über die Aufgaben der Kinder zu beugen. Und wo die Eltern selbst nicht schreiben und lesen können, wird es ganz schwierig.

Manche ihrer Schüler, vermutet die 38-jährige Lehrerin, halten nicht mehr durch; jede Woche stapelweise Arbeitsblätter, monotone Routine, sie zermürbt Kinder wie Lehrer. Cabrigas-Almonte liebt ihren Beruf, aber soll man das Unterrichten nennen? Sie spürt grosse Frustration. Und niemand weiss, wann die Schulen wieder öffnen.

Global betrachtet, widerspiegelt die Erfahrung der Philippinerin einen breiten Trend. Die Vereinten Nationen haben Daten gesammelt und errechnet, dass die Schulen von 234 Millionen Kindern und Jugendlichen derzeit geschlossen sind. Hinzu kommen 250 Millionen, die schon vor der Pandemie noch nie ein Klassenzimmer von innen gesehen haben.

Er hat Glück, seine Eltern besitzen ein Tablet mit Internetzugang. Vielerorts ist das nicht der Fall: Zweitklässler in Manila, Philippinen. Foto: Getty Images

Eine halbe Milliarde junger Menschen muss eine Bildungskrise bewältigen, die vielerorts schon ein Notstand ist, weil es nicht mal Online-Zugänge gibt. Während Regierungen auf allen Kontinenten durch Lockdowns versuchen, die Pandemie in den Griff zu bekommen, warnen UNO-Vertreter, Soziologen und Bildungspolitiker vor langfristigen, womöglich irreparablen Folgen, wenn Hunderttausende Schulen viele Monate lang geschlossen bleiben.

Wächst hier eine Corona-Generation heran, von der man später sagen wird, dass sie im Schatten der Pandemie ihre Chancen auf die Zukunft verpasst hat? Frage an Robert Jenkins, Bildungsexperte beim UNO-Kinderhilfswerk Unicef. «Es gibt ein sehr reales Risiko, dass es so kommen könnte», sagt der Kanadier, vor allem, wenn es Staaten nicht gelinge, ihre Kinder sehr bald in die Schulen zurückzuholen.

Einerseits sei die Dringlichkeit zwar den meisten Regierungen bewusst, sagt Jenkins. Andererseits könnte nach einem hart erkämpften Ende der Pandemie die Finanznot so gross ausfallen, dass dann Geld fehlt, um das Bildungssystem flottzumachen. Jenkins hat das nach früheren Krisen mehrmals erlebt. Nach Corona dürfe sich das nicht wiederholen, warnt er.

Er beobachtet auch, dass das Ausmass der akuten, durch Covid-19 ausgelösten Schulkrise von Region zu Region, von Land zu Land, stark schwankt. Es ist abhängig von Infektionszahlen, aber auch davon, welche Schlüsse Staaten für ihre Schulen ziehen. Fast überall gelte: «Wo schon vor der Pandemie grosse Ungleichheiten herrschten, wird sich die Kluft jetzt noch vergrössern.»

«Unsere grösste Angst ist, dass ein Teil des Fortschritts wieder zunichte gemacht wird.» Aparajita Sharm, Sozialwissenschaftlerin in Dehli

Beispiel Indien: Dort herrscht ein viel höheres Wohlstandsgefälle als etwa in Europa. Und die unteren Schichten zahlen den höchsten Preis, wenn Schulen längere Zeit schliessen. «Wir sehen die Gefahr, dass Kinder aus marginalisierten Familien gar nicht mehr ins Schulsystem zurückfinden», sagt die Sozialwissenschaftlerin Aparajita Sharma in Delhi. Denn die ökonomischen Auswirkungen von Covid-19 sind so massiv, dass sie Schüler in die Kinderarbeit treiben. Auf Feldern, im Bergbau, in Textilfabriken oder Ziegelbrennereien. Sind Mädchen oder Jungen erst in diesen Jobs gefangen, wird Bildung zum fernen Traum, selbst wenn die Klassenzimmer nach der Pandemie wieder ihre Türen öffnen. Indiens Verfassung garantiert ein Recht auf Bildung, seit der Unabhängigkeit ist es gelungen, die Alphabetisierungsrate von knapp 20 auf nahezu 80 Prozent zu erhöhen. «Unsere grösste Angst ist, dass ein Teil des Fortschritts wieder zunichte gemacht wird», sagt Sharma.

Die Weltbank hatte im Sommer der verlorenen Bildung durch Corona ein Preisschild angehängt. Auf global zehn Billionen Dollar könnten sich die Einkommensverluste der Betroffenen im Verlauf ihres Lebens summieren, weil sie jetzt Bildungsdefizite hinnehmen müssen. Das sind abstrakte Modellrechnungen, greifbarer wird das Bild, wenn man auf einzelne Beispiele blickt. So fanden afrikanische Mädchen, die durch Schulschliessungen während der Ebola-Epidemie aus dem Unterricht katapultiert wurden, später oft keinen Weg mehr zurück in ihre Schulen, sie waren dem Risiko früher Schwangerschaften und Eheschliessungen ausgesetzt, wie man das in Sierra Leone beobachten konnte. Unicef-Stratege Jenkins sieht aber auch kreative Ansätze, um der Gefahr entgegenzuwirken, etwa in Osttimor, wo die Regierung online und offline Materialien und Methoden verwendet, die ursprünglich für Flüchtlinge entwickelt wurden.

Einige Schulen gehen für fortgeschrittenere Schüler schon wieder auf, wie diese hier in Dehli am 18. Januar 2021. Die meisten Kinder indischen bleiben aber zu Hause. Foto: Altaf Qadri (Keystone)

Es ist nicht allein der Unterricht, der wegbricht. Schule schafft Gemeinschaft, und in ärmeren Ländern bildet sie einen Sicherheitsanker. Sie schirmt Kinder vor früher Ausbeutung ab, oft bekommen sie dort wenigstens eine regelmäßige Mahlzeit, auf die sie sonst verzichten müssten.

Millionen Kinder hat die Pandemie aus ihrer Routine gerissen, das hinterlässt auch psychische Spuren. Die Inderin Sharma weiss das aus Gesprächen mit Beratern von Covid-19-Hotlines, sie erfahren von vermehrten Zornausbrüchen, von Kindern, die sich in Raufereien hineinsteigern. Die Philippinerin Lita Malundras, die in einem Armenviertel von Manila unterrichtet, erzählt von Angstzuständen bei Kindern, bis hin zu Suizid-Gedanken. UNO-Experte Jenkins warnt vor «Frustration und Unsicherheit», die Kinder befallen, sobald sie aus der Schule ausgeschlossen sind, dafür gebe es viele «anekdotische Belege», die systematisch untersucht werden müssten, um ein schärferes Bild abzugeben.

Ist die Pandemie erst mal eingedämmt, hofft Robert Jenkins, dass die Länder den wichtigen Moment nicht leichtfertig verspielen: «In jedem Neustart liegt eine riesige Chance», sagt er. Überall hätten Schulen dann die Möglichkeit, «kreativer, interaktiver, individueller, passender, dynamischer» zu werden. Der Kanadier beschwört den Aufbruch. Nur dass keiner weiss, wann er beginnen könnte.