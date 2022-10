Petition soll Nachbarschaftsstreit beenden – 500 Unterschriften können diesen Baum nicht retten In Hottingen soll eine 15 Meter hohe Scheinzypresse sterben, weil ein Nachbar das so will. Dagegen wehrt sich eine Mieterin – sie hat Hunderte Unterschriften gesammelt. Doch retten kann den Baum nur ein Wunder. Lorenzo Petrò

Erika Wegscheider kämpft mit einem Transparent und einer Unterschriftensammlung für die Scheinzypresse, die ihr Nachbar per Klage fällen lassen will. Foto: Boris Müller

Erika Wegscheider schaut der Stadträtin gefasst in die Augen. «Ich bitte Sie, tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht, um diesen Baum zu retten.» Dann drückt sie Tiefbauvorsteherin Simone Brander (SP) einen Zweig der Scheinzypresse in die Hand, die ihr so am Herzen liegt, zusammen mit einem Umschlag mit 515 Unterschriften, die sie im Quartier gesammelt hat. «Vielleicht tun Sie sogar noch ein bisschen mehr als das, ein Wunder.»