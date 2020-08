Archäologie in Marthalen – 5000 Jahre Geschichte festhalten, bevor der Kiesbagger kommt Weil in Niedermarthalen weiter Kies abgebaut wird, führen Archäologen des Kantons erneut Grabungen durch. Das aktuelle Highlight: Fundstücke aus der Jungsteinzeit von 4300 Jahren vor Christus. Markus Brupbacher

Archäologe und Projektleiter Lukas Freitag mit einem winzigen Fundstück in einem Grabungszelt im Kiesabbaugebiet Niedermarthalen. Foto: Enzo Lopardo

Kürzlich war er am Himmel zu sehen – der Komet Neowise. Für die Umrundung der Sonne benötigt der Himmelskörper mit Schweif 6766 Jahre. Das bedeutet: 4746 vor Christus flog er das letzte Mal an der Erde vorbei. Ungefähr in jener Zeit wurden die Menschen im Gebiet der heutigen Schweiz sesshaft – ob sie den Kometen damals auch sahen?