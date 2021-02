Corona-Ausbruch in Winterthur – 52 Familien verweigerten den Test Im Schulhaus Steinacker häuften sich eine Woche vor den Sportferien die Ansteckungen mit dem Corona-Virus und den Mutationen. Dem verordneten Massentest widersetzten sich 52 Familien. Deborah Stoffel UPDATE FOLGT

Alle Schülerinnen, Schüler, Lehr- und Betreuungspersonen des Schulhauses Steinacker hätten sich vergangene Woche testen lassen sollen. Foto: Enzo Lopardo

Weil sich Corona-Fälle gehäuft hatten, darunter auch solche mit den neuen Virus-Mutationen, haben die Behörden das Schulhaus Steinacker in Seen eine Woche vor den Sportferien vorsorglich geschlossen. Zudem ordneten sie einen Massentest für alle Schülerinnen, Schüler, Lehr- und Betreuungspersonen an. Das sind auf dem Papier 450 Kinder und 70 Erwachsene. Nun liegen die Zahlen vor.

Laut der Schulpflege wurden 20 Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet; in vier Fällen handelte es sich um eine mutierte Virusvariante. Unter den Erwachsenen wurden vier Personen positiv getestet, darunter eine auf eine der neuen Mutationen. Insgesamt hatten 375 Kinder am Test teilgenommen, wobei 23 Kinder nicht getestet werden mussten, weil sie sich bereits in Quarantäne befanden.