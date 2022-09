Unfall in Embrach – 52-Jähriger fährt Verkehrstafeln um und muss reanimiert werden Ein Autofahrer verlor am Freitagabend in Embrach die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Vordergrund der polizeilichen Untersuchungen steht eine medizinische Ursache. Leon Zimmermann

Eine umgefahrene Verkehrstafel beim Kreisel in Embrach. Foto: PD

Am Freitagabend gegen 16.45 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Auto von Bülach nach Embrach. Beim Kreisel in Embrach angekommen, verlor er laut einer Mitteilung der Kantonspolizei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er sei auf der Gegenfahrbahn in den Kreisel gefahren und habe dort ein Fahrzeug touchiert. In der Folge sei er gerade über den Kreisel gefahren und auf der anderen Seite mit diversen Verkehrseinrichtungen kollidiert. Schliesslich kam er bei einer Strassenlaterne zum Stillstand.

Der Autofahrer verletzte sich dabei und wurde sofort durch zwei Ersthelferinnen reanimiert. Später kam die Polizei mit einem Defibrillator hinzu und unterstützte die Helferinnen. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt. Im Vordergrund steht dabei eine medizinische Ursache, wie es im Schreiben der Kantonspolizei weiter heisst. Aufgrund der grossräumigen Unfallstelle, die den gesamten Kreisel umfasste, musste dieser durch die Feuerwehr Embrachertal gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.