Unfall auf Spitalvorplatz – 55-Jährige vor Waidspital tödlich verletzt Eine Fussgängerin wurde von einem Auto angefahren.

Ort des tödlichen Unfalls: der Spitalvorplatz des Waidspitals. Foto: zvg

Ein 28-jähriger Autofahrer erfasste am späten Dienstagabend auf dem Vorplatz des Zürcher Waidspitals mit seinem Auto eine Fussgängerin. Dabei wurde die 55-Jährige so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen kurz danach im Spital verstarb. Die Stadtpolizei klärt nun, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, wie sie am Mittwoch mitteilte.

SDA

