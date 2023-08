Gemeinde Rheinau – 5G-Antenne seit drei Jahren verhindert Die Mobilfunkantenne von Sunrise in Rheinau ist noch immer nicht gebaut. Markus Brupbacher

Seit rund drei Jahren will der Mobilfunkanbieter Sunrise bei der Kläranlage in Rheinau eine 5G-Antenne bauen. Doch wegen Widerstand steht diese bis heute nicht. Zuerst kam es 2020 zu Aufsichtsbeschwerden beim Andelfinger Bezirksrat und beim Regierungsrat in Zürich. Im Frühjahr 2021 erteilte der Rheinauer Gemeinderat die Baubewilligung für die Antenne. Im März 2022 lehnte das kantonale Baurekursgericht die Einsprache gegen diese Bewilligung ab. Nun teilt die «Andelfinger Zeitung» mit, dass auch das Verwaltungsgericht die Beschwerde gegen die Handyantenne abgewiesen hat und die Gegner den Fall ans Bundesgericht weiterziehen. Hinter dem Widerstand steht ein Verein, der eine angeblich schädliche Strahlenbelastung geltend macht.

