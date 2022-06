Gemeindeversammlung Dägerlen – 5G-Antenne sorgt für Unmut Eine Handyantenne in Oberwil soll auf 5G-Standard umgerüstet werden. Das bereitete einzelnen Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung Sorgen. Fabienne Grimm

Gegen die Baubewilligung für eine 5G-Antenne in Oberwil legten Anwohnende Rekurs ein. (Symbolbild) Foto: Moritz Hager

Wer in Rutschwil in Dägerlen bereits einmal mit dem Handy unterwegs war, der weiss, dass es mit dem Empfang durchaus auch einmal hapern kann. Um dies zu verbessern, soll eine Mobilfunkantenne in Oberwil nun auf 5G-Standard umgerüstet werden. Ein entsprechendes Baugesuch des Mobilfunkanbieters Salt hat der Gemeinderat bereits bewilligt. Zurzeit ist jedoch noch ein Baurekursverfahren hängig.