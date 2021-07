Mobilfunk-Petition in Winterthur – 5G-Gegner hoffen auf den Stadtrat Eine koordinierte Mobilfunkplanung soll einen «Antennenwald» verhindern. Dies fordern die urbanen 5G-Gegner in einer neuen Petition an den Stadtrat. Delia Bachmann

Auf dem Schleife-Areal an der Pflanzschulstrasse 17 will Sunrise eine neue 5G-Antenne aufstellen. Foto: Madeleine Schoder

Dominik Krämer führt einen engagierten Kampf gegen 5G-Antennen. Vor anderthalb Jahren hatte er den Verein «Stopp 5G in Winterthur» mitbegründet. Letzten Winter überreichten er und seine Mitstreiter dem Stadtrat zusammen mit der «IG Seen ohne 5G» eine erste Petition. Diese forderte ein 5G-Moratorium auf dem ganzen Stadtgebiet sowie ein einstweiliges Betriebsverbot. Die Bittschrift blieb ohne Folgen.

Am Donnerstag übergab Krämer der Stadt vor dem Superblock eine zweite Petition. Diese fordert eine koordinierte Mobilfunkplanung. «Man sollte eine Antenne dort hinstellen, wo es am meisten Sinn macht», erklärt Krämer. Damit soll ein «Antennenwald» verhindert werden. Die unkoordinierte Planung der Anbieter führe zu drei sich überlagernden Netzen. Sprich zu einer «unnötigen Überversorgung» und «zusätzlicher Strahlenbelastung». Der Stadtrat soll eine Mobilfunkplanung in die Bau- und Zonenordnung aufnehmen und die Revision innert zwei Jahren dem Parlament unterbreiten.