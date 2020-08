Antennen in Winterthur – 5G-Gegner sammeln Geld fürs Gericht Der Verein «Stopp 5G in Winterthur» wehrte sich beim Baurekursgericht erfolglos gegen zwei neue Antennen. Trotzdem wollen die 5G-Gegner weiterkämpfen – sie sammeln nun Spenden, um den Entscheid weiterzuziehen. Delia Bachmann

Die Vereine «Stopp 5G in Winterthur» und «IG Seen ohne 5G» sammelten Unterschriften für die eidgenössische Mobilfunkhaftungsinitiative. Foto: PD

Der Verein «Stopp 5G in Winterthur» musste kürzlich eine herbe Niederlage einstecken. Vergeblich wehrten sich drei seiner Mitglieder gegen die zwei Mobilfunkantennen, welche die Swisscom an der Technoparkstrasse 2 und der Brühlbergstrasse 4 bauen will.