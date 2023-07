Aus dem Verwaltungsgericht Zürich – 5G-Gegner unterliegen vor Verwaltungsgericht Für die blosse Umstellung von 4G auf 5G brauche es kein ordentliches Baubewilligungsverfahren. Das Gericht weist Beschwerden gegen die Stadt ab. Gregory von Ballmoos

Im Mattenbachquartier steht eine 5G-Antenne der Swisscom. Foto: Madeleine Schoder

Noch gibt es in Winterthur einige kleine Fleckchen, wo der Bund keinen 5G-Empfang meldet. Beim Sportplatz Flüeli zum Beispiel, im Schwalmenacker oder in Teilen von Wülflingen. Doch die Umstellung schreitet voran. Dagegen reichten der Verein «Stopp 5G in Winterthur» und eine Privatperson im November 2020 Beschwerde ein. Die beiden Parteien störten sich daran, dass die Umstellung von 4G auf 5G in einem Bagatellverfahren gemacht wird und kein ordentliches Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden muss.