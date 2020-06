Unfall in Guntershausen bei Aadorf – 6-Jähriger von Auto gestreift und verletzt Ein sechsjähriges Kind wurde am Dienstag in Guntershausen bei Aadorf von einem Auto gestreift. Der Knabe wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

In Guntershausen bei Aadorf wurde am Dienstag ein Kind von einem Auto gestreift und verletzt. Gegen 12 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Aadorf. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte der 51-Jährige mit dem Aussenspiegel seines Fahrzeugs ein sechsjähriges Kind, dass in Begleitung einer erwachsenen Person auf dem Trottoir unterwegs war. Der Bub wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Spital transportiert werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Es entstand geringer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt.

( far )