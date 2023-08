Primarschulgemeinde Andelfingen – 6 Millionen Franken für Schulhaus Das Andelfinger Primarschulhaus Hofwiesen soll saniert und erweitert werden. Die Urnenabstimmung darüber findet im September statt. Markus Brupbacher

Am 3. September befinden die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Andelfingen über zwei Kredite in der Gesamthöhe von 6 Millionen Franken. Zur Gemeinde gehören die Territorien von Kleinandelfingen und Andelfingen, inklusive Humlikon und Adlikon. 5,45 Millionen Franken sollen für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Hofwiesen in Andelfingen verwendet werden. Damit soll laut der «Andelfinger Zeitung» das Raumproblem der Primarschule gelöst und ein Container-Provisorium in Kleinandelfingen aufgehoben werden. Die restlichen 550’000 Franken sollen eingesetzt werden, um eine geplante Fotovoltaikanlage zu erweitern, Schulraumlüftungen einzubauen und um die Fassade zu begrünen. Am 22. August findet eine Informationsveranstaltung zur Urnenabstimmung statt.

