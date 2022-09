Tötungsdelikt in Winznau SO – 60-jähriger Mann tot am Aareufer aufgefunden Die Kantonspolizei Solothurn hat nach einem Hinweis aus der Bevölkerung eine Leiche an einer Böschung in Ufernähe gefunden. Ein 26-jähriger Mann wurde verhaftet.

Ein 60-jähriger Mann ist in Winznau SO Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Ein der Tat verdächtigter 26-jähriger Mann wurde verhaftet. Die genauen Umstände des Tötungsdelikts waren vorerst noch unklar.

Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn hätten am vergangenen Donnerstagmorgen nach einer Meldung aus der Bevölkerung an einer Böschung beim Aareufer in Winznau eine Leiche aufgefunden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Untersuchungen habe sich gezeigt, dass der 60-jährige Mann aus der Region Opfer eines Tötungsdelikts geworden sei.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen hätten Polizei und Staatsanwaltschaft inzwischen einen Tatverdächtigen anhalten können. Er befinde sich in Haft. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen 26-jährigen Schweizer.

SDA/step

