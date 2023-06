Leichtathletik-Grossanlass – 600 Talente messen sich in Winterthur Am Samstag und Sonntag finden im Deutweg die Leichtathletik-Regionenmeisterschaften Ost statt. Aus der Ostschweiz, dem Bündnerland und Tessin kämpft der Nachwuchs um neue Bestleistungen. Mahara Rösli

Schneller, höher, weiter: 2021 hat die LV Winterthur die U16- und U18-Schweizer-Meisterschaften im

Deutweg organisiert – nun stehen die Regionenmeisterschaften Ost an. Foto: PD

Nervöse junge Athletinnen und -athleten sowie applaudierende Eltern: Für einmal sind es nicht die Erwachsenen, die auf der Leichtathletikanlage Deutweg im Rampenlicht stehen, sondern die Besten des Nachwuchses der Ostschweiz. Am letzten Juni-Wochenende treten rund 600 Jugendliche der weiblichen und männlichen U14, U16 und U18 in Winterthur gegeneinander an.

Sie messen sich am Samstag und Sonntag in unterschiedlichen Disziplinen und Kategorien. Von normalen Sprint- bis hin zu Wurfdisziplinen oder Stabhochsprung wird alles von den Teilnehmenden abverlangt.

Organisator des Wettkampfes ist die LV Winterthur. Eine U18-Athletin des Vereins gilt es hervorzuheben: Stabhochspringerin Michelle Züger zählt an den Meisterschaften zu den Anwärterinnen auf einen Podestplatz. Sie ist nur eines von vielen Talenten, die sich für den Grossanlass qualifiziert haben. «Rund 66 Disziplinen werden absolviert, dabei rechnen wir mit ungefähr 1500 Starts», sagt Roger Rüegg, Präsident der LVW. Dies sei eine erfreuliche Zahl.

Probe im Hinblick auf die SM

Der Anlass ist laut Rüegg eine gute Probe im Hinblick auf die Schweizer Meisterschaften 2024, die ebenfalls im Deutweg stattfinden werden. «Wenn die Regionenmeisterschaften reibungslos funktionieren, können wir uns auf gelingende Schweizer Meisterschaften im kommenden Jahr freuen», ist der LVW-Präsident überzeugt.

