Gewalttat in Brütten – 61-Jährige greift mit Stichwaffe ihren Ex-Freund an

In Brütten hat am Donnerstag eine 61-jährige Frau ihren Ex-Freund mit einer Stichwaffe angegriffen und mittelschwer verletzt. Der 66-jährige Mann erlitt Schnittwunden am Hals und wurde ins Spital gebracht.