Bluttat in Bayern – 64-Jähriger erschiesst drei Nachbarn Ein Mann hat am Freitagabend fünf Menschen niedergeschossen und dabei drei getötet. Es gibt erste Erkenntnisse zum Motiv.

Ein Beamter der Spurensicherung steht im Eingang eines Hauses, in dem drei Menschen erschossen wurden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (dpa/Keystone)

In Augsburg hat ein Angreifer am Freitag drei Nachbarn mit einer Schusswaffe getötet. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Der 64-jährige Angreifer sei festgenommen worden. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen sei der Tat ein Nachbarschaftsstreit vorausgegangen, erklärte die Polizei in der Nacht auf Samstag. Auch die beiden verletzten Opfer kannte der 64-Jährige demnach.

Nach Angaben der Behörden erschoss der Mann gegen 19.15 Uhr drei Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus, in dem er selbst wohnte. Bei den Opfern handelt es sich demnach um zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren und einen 52-jährigen Mann.

Anschliessend sei der Mann weitergezogen und habe in einem weiteren Haus eine 32-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann mit einer Schusswaffe verletzt. Beide würden derzeit im Spital behandelt. Der 64-Jährige sei kurze Zeit später in dessen Auto festgenommen worden, fuhr die Polizei fort. «Er liess sich ohne Widerstandshandlungen festnehmen», sagte ein Polizeisprecher.

Über weitere Hintergründe könne man noch nichts sagen, man wolle Spekulationen vermeiden, sagte der Sprecher. «Dafür haben wir einfach zu viele Opfer.» Langweid am Lech befindet sich knapp 20 Autominuten von Augsburg entfernt und hat rund 7500 Einwohner.

