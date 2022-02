Rollstuhl-WG in Dägerlen – 66-Jähriger sucht Mitbewohnende mit Handicap Für seine Wohngemeinschaft in Oberwil bei Dägerlen sucht Marc Kölla Mitbewohnende – am liebsten im Rollstuhl. Hinter seinem Engagement verbirgt sich ein persönliches Schicksal. Fabienne Grimm

Marc Kölla (66) aus Oberwil will nicht allein leben und sucht nach Mitbewohnern – am liebsten im Rollstuhl. Foto: Madeleine Schoder

Marc Kölla spaziert durch sein Haus in Oberwil in der Gemeinde Dägerlen. Überall an den Wänden hängt Kunst, draussen vor den Fenstern erstreckt sich ein weitläufiger Garten. Aus dem Wohnzimmer erklingt Musik und in der Luft liegt der süsse Duft von Tabak. «Hier schlafe ich», sagt der 66-Jährige und weist auf ein kleines Zimmer im Erdgeschoss. Auf dem Bett hat sich eine weisse Katze gemütlich eingerollt. Hugo – so heisst die Katze – ist zurzeit noch der Einzige, der sich das Haus mit Kölla teilt. Doch das soll sich ändern.